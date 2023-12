Die Berichte rund um den Millstätter Wirt Stefan Lercher wurden 2023 am häufigsten von den Lesern geklickt. Er sorgte bereits im Jänner für internationale Schlagzeilen als er in den sozialen Medien angekündigt hatte, Veganer, Hippies, Ökos und Araber in seiner Pizzeria nicht mehr bedienen zu wollen. Im August ging er einen Schritt weiter und kündigte auf einer Tafel an, dass das Lokal „Heute nur für Österreicher geöffnet“ ist. Das sorgte bei Gästen – sie bekundeten ihren Unmut auf Restaurant-Bewertungsplattformen – und den Lesern der Kleinen Zeitung für Empörung.

Doppeltes Zwillingsglück

Zweimal Zwillinge in nur einem Jahr für eine Oberkärntner Familie – dieser Titel weckte die Neugierde der Leser. Marie und Franzi, Anna und Manfred junior haben das Leben von Gerhild und Manfred Lang aus Seeboden ordentlich auf den Kopf gestellt. Mittlerweile sind die Eltern und ihre doppelten Zwillinge ein eingeschworenes Team.

Gerhild und Manfred Lang aus Lieserbrücke Seeboden bekamen innerhalb von elf Monaten zweimal Zwillinge: Franzi (7) und Marie (7), Anna (6) und Manfred junior (6) mit ihren Hühnern © Camilla Kleinsasser

Um viele Oberkärntner wurde getrauert

Viele Todesfälle bewegten die Leser. In Krems saß der Schock tief, als der Vizebürgermeister und der langjährige Landjugendfunktionär Herwig Drießler (30) am 7. August bei einem Forstunfall verunglückte. Als lebenslustiger, engagierter Mann, dem kein Problem zu groß war, bleibt er in Erinnerung.

Herwig Drießler wurde am 7. August, mit nur 30 Jahren, bei einem Forstunfall viel zu früh aus dem Leben gerissen © Kk/privat

Großes Mitgefühl löste das Ableben des 43-jährigen Rauchfangkehrer-Meisters Anton Petschauer (43) aus. Ein tragischer Flugunfall riss ihn aus dem Leben. Tiefe Betroffenheit herrschte in Heiligenblut, nachdem Leonie Wallner (19) bei einem Bergunfall aus dem Kreise ihrer Lieben gerissen wurde. Es trauerten auch Kameraden der Feuerwehr und die Kollegen des Jugendorchesters.

Kalbinnen von Wolf in den Tod gehetzt

Unter den Top-Ten der meistgeklickten Berichte war jener über fünf Kalbinnen, die vermutlich von einem Wolf in den Tod gehetzt wurden. Sie stürzten ab und mussten von einem Hubschrauber geborgen werden, weil sich die Kadaver in der Nähe einer Quelle befanden.

Diese fünf Kalbinnen mussten mit dem Hubschrauber geborgen werden © Kk/privat

Riesiger Felsbrocken landete auf dem Beifahrersitz

Ein kurioser Vorfall ereignete sich im Mai in Steinfeld: Aufgrund des Dauerregens löste sich oberhalb eines Bauernhofes in Steinfeld ein Felsbrocken. Er rollte über steiles Gelände ab und landete auf dem Beifahrersitz eines Autos. Nach einer Schrecksekunde überwog bei Karl Stocker senior die Erleichterung, dass außer einem Totalschaden an seinem Auto nicht mehr passiert war.

Ein riesiger Felsbrocken landete in Steinfeld auf dem Beifahrersitz eines Autos © KK/PRIVAT

Oberkärntner im Eheglück

Die Berichte rund um frisch gebackene Brautpaare und die Geschichten dahinter werden von den Lesern besonders häufig geklickt. Wie jene von Tamara Krammer und Hansjörg Haas, die am 14. August geheiratet haben. Gefeiert wurde im engsten Familienkreis auf dem Magdalensberg. Der Fußballverein ist ihr gemeinsames Hobby, denn Krammer ist langjährige Obfrau des Askö Gmünd.

Anna-Christin und Mario Ebner gaben sich am 9. September das Ja-Wort auf Schloss Greifenburg. Die Trachtenkapelle Molzbichl überraschte sie mit einem Konzert. Die beiden kennen sich bereits seit ihrer Jugend. Auch die Hochzeit von Heidrun Winkler aus Seeboden und Erich Wirnsberger aus Rennweg weckte das Interesse. Die beiden haben sich während der Coronazeit online kennengelernt. Im Herkuleshof am Danielsberg gaben sie sich das Ja-Wort.

Ein Fest für die Familie: Melissa Zechner, Emely Krammer, Tamara Krammer, Hansjörg Haas, Sarah Zechner und Kevin Krammer © Kk/sabine Pichorner

Spittalerin rührt „The Voice of Germany“-Jury zu Tränen

Anna Ebner war die einzige Oberkärntnerin, die ihre Gesangskünste in der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ präsentierte. Sie schaffte es bis in die Battles und rührte Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz und Ronan Keating zu Tränen. Leider schaffte sie den Einzug in das Halbfinale nicht, sie zog trotzdem ein positives Resümee: „Die Reise hier war hammermäßig. Ich habe sehr viel Schönes erlebt, das ich nie vergessen werde“, sagt die 20-Jährige.

Anna Ebner hatte ihren großen Auftritt bei „The Voice of Germany“ © Kk/pro Sieben/sat 1/andre Kowalski

Großbrand bei Landmaschinen Gailer

22 Wehren mit 290 Einsatzkräften bekämpfen 17 Stunden lang einen Großbrand auf dem Areal von Landmaschinen Gailer in Kötschach-Mauthen. Im Zuge der Durchführung von Heißarbeiten durch einen Mitarbeiter dürften sich Treibstoffgase entzündet haben. Die rasch um sich greifenden Flammen zerstörten das Areal der Firma, dennoch ließ sich die Unternehmerfamilie nicht entmutigen und siedelte mit einem Teil der Firma in die IPK-Halle in Kötschach-Mauthen um.

Großbrand bei Landmaschinen Gailer in Kötschach-Mauthen © Leopold Salcher

Eltern von vier Tage altem Baby danken Feuerwehrleuten

Zu guter Letzt nahm ein Unglück einen guten Ausgang: Floriana Gugganig wurde am 19. August in Spittal geboren. Wenige Minuten nachdem ihre Eltern sie am Standesamt angemeldet hatten, erlebte sie ihren ersten Feuerwehreinsatz. Am 23. August kam es in Obergottesfeld in Sachsenburg aufgrund von Starkregen, zu Vermurungen. „Wir wohnen in der Nähe des Waldes, unser Haus wurde nur von einem Nebenausläufer der Mure getroffen, aber der Mühlenbach hat große Mengen an Wasser, Schlamm und Geröll zu uns gespült“, sagt Maria-Anna Gugganig. Die Familie bedankte sich bei den Feuerwehrleuten, die ihr Haus gerettet haben.