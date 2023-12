Ein 22-jähriger Oberkärntner hat am Donnerstag gegen 21.15 Uhr in alkoholisiertem Zustand mit der Faust gegen einen Brandmelder im Ortsgebiet von Spittal geschlagen. Der Mann verletzte sich dabei an der Hand, der Brandmelder ging lautstark los.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei verhielt sich der 22-Jährige dann dermaßen aggressiv, dass er vorläufig festgenommen werden musste. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung. Die Verletzungen des Mannes wurden im Krankenhaus in Spittal behandelt.