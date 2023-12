Ein 59 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Feldkirchen lenkte am Donnerstag gegen 11.25 Uhr seinen Pkw auf der Turracher Straße (B 95) in Richtung Himmelberg. Im Bereich der Ortschaft Tiebel bog er nach links in eine Gemeindestraße ein und prallte dabei frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 36 Jahre alten Frau aus Linz.

Bei dem Zusammenprall wurde die Lenkerin schwer verletzt und nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Der im Fahrzeug der Linzerin mitgefahrene Lebensgefährte (37) und ihre Mutter (58) erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der 59-jährige Lenker blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallerhebungen und der Fahrzeugbergung war die Turracher Straße gesperrt – es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Himmelberg mit 25 Personen.