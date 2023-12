Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr in einer Werkshalle in Debant in Osttirol. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich ein 58-jähriger Arbeiter nach Dienstschluss noch in der Werkshalle auf und stürzte aus bislang ungekannter Ursache in der unbeleuchteten Werkstatt in eine Montagegrube. Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu.

Ein Mitarbeiter, der sich zur gleichen Zeit in der Werkshalle aufgehalten hatte, fand ihn in der Grube liegend und setzte die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte musste reanimiert werden und er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Klagenfurt verbracht.