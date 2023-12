Im Almgebiet der Klenitzen in der Goldberggruppe über Stall im Mölltal hat sich am Mittwoch eine Lawine gelöst. Die Folge war ein Großaufgebot an Einsatzkräften.

Ein 33-jähriger Mann aus Graz und sein Bekannter bemerkten gegen 11.30 Uhr den Lawinenkegel und suchten ihn daraufhin mittels Lawinenverschüttetensuchgerät ab. Da von beiden Tourengehern ein schwaches Signal empfangen wurde, alarmierten sie über Notruf die Bergrettung. In weiterer Folge wurde der Kegel von den Einsatzkräften mehrmals abgesucht. Es dürfte keine Person verschüttet worden sein, lautete der Schluss der Experten – die Suche wurde um 15.40 Uhr beendet.

© LPD Kärnten

Im Einsatz standen die Notarzthubschrauber Christophorus 7, Alpin 1 und RK-1, Polizeihubschrauber „Libelle“, die Bergrettungen Winklern, Fragant und Mallnitz, Lawinensuchhunde der Kärntner Bergrettung, die Freiwillige Feuerwehr Stall, die Alpine Einsatzgruppe des Bezirks Spittal und die Streife der Polizei Winklern.