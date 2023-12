Im Schneckentempo kämpfen sich die Skifahrer schon in aller Herrgottsfrühe zu den Kassen, um dann noch bei den Gondeln und Liften anzustehen - dann geht es hinauf in die Berge, wo sie in den meisten Destinationen Sonnenschein und Naturschnee bieten. Immer mehr umgehen zumindest die Schlangen bei den Kassen, denn 28.800 Topskipässe für 30 Destinationen in Kärnten und Osttirol wurden heuer verkauft. „Das ist Rekord und ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagt Topskipass-Geschäftsführer Hansjörg Pflauder.

Und die Wintersportler nutzen das Ski-Abo. „Der Parkplatz war am Mittwoch erstmals in dieser Saison bis auf den letzten Platz gefüllt. Solche Tage erleben wir nur dreimal in der Saison“, weiß Josef Bogensberger, Chef der Katschberger Bergbahnen. 120 bis 180 Zentimeter dick sei die Schneedecke. Sein Tipp, um „Staus“ zu vermeiden: „Entweder ganz zeitig in der Früh kommen oder ab 11 Uhr, wenn die Ersten wieder abreisen.“

Start um 7.55 Uhr

Auf der Gerlitzen öffnet derzeit die Kanzelbahn bereits um 7.55 Uhr. Empfehlenswert ist aber die Anreise über Arriach. „Dort haben wir 1200 Parkplätze, können wir mit der Klösterlebahn 2400 Leute pro Stunde hinauf transportieren“, berichtet Geschäftsführer Hans Hopfgartner. Der Ansturm sei „riesig, was uns natürlich alle freut.“ Wie auch die Schneesituation. „80 Zentimeter haben wir, das reicht bis Ostermontag“, so Hopfgartner. „Top-Verhältnisse, ein Meter Schnee und einen sehr großen Ansturm“ vermeldet auch Fritz Gambs von der Turrach.

Zum Sonnenskilauf lädt die Gerlitzen © Gerlitzen Kanzelbahn Touristik Gmbh & Co Kg

Minusgrade würde man benötigen, erklärt Pflauder, der auch Geschäftsführer der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen und mit dem aktuellen Gästeandrang „sehr zufrieden“ ist. Auch auf dem Nassfeld ist man „mit der Auslastung und dem extrem schönen Wetter glücklich“, wie Touristiker Christopher Puntigam unterstreicht. Zum optimalen Winterwunderland würde man noch einen ergiebigen Schneefall benötigen. „Aber die Pistenverhältnisse sind gut“, so Puntigam. Das Nassfeld lockt diese Saison Familien mit einem speziellen Angebot: Jeden Samstag kostet der Kinder-Tagesskipass (Jahrgang 2013 und jünger) nur 10 Euro.

Am Nassfeld gibt es in dieser Saison spezielle Kinderangebote © Nlw Tourismus

Auch die kleineren Skigebiete wie Zettersfeld in Lienz jubeln. „Wir haben zum Glück die Kinderlandschaften vergrößert, viel in die Beschneiung investiert und daher alle Lifte geöffnet. Daher erleben wir ganz starke Weihnachtstage“, so Mario Tölderer von den Lienzer Bergbahnen.

Skiwetter

Die Wetteraussichten sind jedenfalls bis Sonntag hervorragend. „Es wird ein wenig kühler, mit Höchsttemperaturen von 1 Grad am Freitag und 0 Grad am Samstag in 2000 Meter Höhe“, sagt Meteorologe Paul Rainer vom Wetterdienst GeoSphere. Dem Sonnenskilauf stehe nichts im Wege, höchstens am Nassfeld könne es zu einem Wolkenstau bis 1700, 1800 Meter kommen. In Kammbereichen ist mit Windböen bis zu 50 km/h zu rechnen. Und am Montag kann es ein wenig Neuschnee geben.