Zum Start in die Wintersaison gibt es heuer eine Premiere: den Kleine Zeitung Ski Award, der erstmals verliehen wird. Zur Jury werden die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung. Ab sofort kann auf specials.kleinezeitung.at/ski-award abgestimmt werden.

Acht Skigebiete aus Kärnten und Osttirol sind in den kommenden Wochen auf Stimmenfang. Sie treten in den Kategorien „Pistenzauber“, „Family-Fun“ und „Hütten-Feeling“ an. Die Abstimmung läuft bis 29. Februar 2024. Im März wird das Skigebiet mit den meisten Stimmen je Kategorie bekannt gegeben. Aus Unterkärnten gehen die Petzen und das Klippitztörl ins Rennen.

Zur Wahl steht das Klippitztörl © KK

Auch für die Petzen kann abgestimmt werden © KK

Jetzt abstimmen und gewinnen

Im März wird bei der Ski-Award-Verleihung dann endlich der Publikumspreis vergeben. All jene, die bis zum 29. Februar 2024 bei der Winter-Foto-Challenge mitmachen, können exklusive Tickets für das Event gewinnen. Laden Sie im Anschluss an das Voting einfach Ihren Schnappschuss samt Beschreibung hoch. Hinweis: Nach der Stimmabgabe erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Über den Link gelangen Sie zur Foto-Challenge.