Keine Skrupel haben bislang unbekannter Täter, die in Kärntner Sportgeschäften während des Geschäftsbetriebes zuschlagen. So entwendeten sie im Zeitraum zwischen letztem Samstag und Dienstag sechs hochpreisige Skijacken der gleichen Marke im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus dem Eingangsbereich eines Sportgeschäfts in Wolfsberg.

Die selben Täter?

Auch in Klagenfurt/Annabichl stahlen Diebe während der Öffnungszeiten 15 Outdoor-Wanderjacken aus einem Sportfachhandel. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 16.30 Uhr und 18. Uhr und ebenfalls im Eingangsbereich. Auch in diesem Fall entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei geht von derselben Täterschaft aus.