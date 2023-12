Die Caritas Kärnten warnt auf ihrer Facebook-Seite vor einem falschen Spendensammler. In der Villacher Ortschaft Neufellach ging ein vermeintlicher Caritas-Mitarbeiter von Haus zu Haus und hat Spenden für Menschen mit Behinderung gesammelt. Die Caritas weist darauf hin, dass dies in keinem Zusammenhang zur Organisation steht. „Als Caritas führen wir generell nur in Zusammenarbeit mit Pfarren und Freiwilligen Haussammlungen durch, wie es aktuell im Raum Spittal der Fall ist“, heißt es in dem Posting weiter.

Die Organisation weist darauf hin, dass bei einer echten Haussammlung die Personen immer einen Ausweis dabei haben und müssen diesen auch vorzeigen. Zudem haben die Personen Unterlagen für die Spendenabsetzbarkeit dabei. Im Zweifelsfalls soll man mit der jeweiligen Organisation Rücksprache halten.

Die Polizei wurde bereits informiert. „Der Sachverhalt ist bekannt. Wir werden das überprüfen“, sagt Polizeisprecherin Lisa Sandrieser auf Anfrage. Im besagten Gebiet werden auch Streifen unterwegs sein.

Es ist dies nicht der erste Vorfall dieser Art. Im September des Vorjahres war ein vermeintlicher Caritas-Mitarbeiter in Klagenfurt unterwegs und ersuchte, dass der Klimabonus, der damals zur Auszahlung kam, gespendet wird. Wie im aktuellen Fall hat auch damals eine aufmerksame Bürgerin die Caritas verständigt.