Es sind schwere Vorwürfe, die gegen einen 23-jährigen Salzburger erhoben werden. Der Mann aus dem Bezirk Tamsweg soll ein Mädchen vergewaltigt haben. Die Tat soll sich bereits im Jänner dieses Jahres ereignet haben. Am Sonntag wurde der Tatverdächtige nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft (StA) Klagenfurt festgenommen. An seiner Wohnadresse in Salzburg fand zudem eine Hausdurchsuchung statt. Beteiligt waren daran Beamte des Landeskriminalamtes Kärnten und der Polizeiinspektion St. Michael im Lungau.