Wie die Salzburger Polizei am Samstag berichtet, hat ein 55-jähriger Kärntner im Skigebiet Großeck-Speiereck, Mauterndorf, eine Lawine ausgelöst. Der Zwischenfall ereignete sich am Samstag kurz nach Mittag. Der 55-Jährige war im sogenannten Zallingraben im freien Gelände unterwegs. Dort war er in eine Rinne eingefahren, dabei löste der Kärntner das Schneebrett aus.

Der Skifahrer wurde von der Lawine nicht verschüttet und blieb unverletzt. „Er verständigte vorbildlich einen Liftangestellten, der die Bergrettung über den Abgang ohne Verschüttung informierte“, so die Polizei.