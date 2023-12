Schon als er als Kind am Seiteneingang der Bühne stand, um die abendliche Vorstellung zu verfolgen, infizierte ihn die Begeisterung für die Sprache. Philipp Hauser, Sohn einer Maskenbildnerin und eines Tontechnikers, atmete von früh auf Theaterluft am Stadttheater Klagenfurt. Kein Wunder, dass er nach der Matura am Bachmann-Gymnasium in der Landeshauptstadt gleich zum Studium nach Wien aufbrach.