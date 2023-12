Bereits vor Tagen kündigte Schlagerstar Melissa Naschenweng „tolle News“ für ihre Fans an. Jetzt wurde das Geheimnis gelüftet. Nach dreijähriger Pause kehrt die Weihnachtshow von Helene Fischer heuer wieder zurück ins Fernsehen – und die Kärntnerin wird ein Teil davon sein. Naschenweng schreibt auf Social Media von der wohl größten Überraschung seit Beginn ihrer musikalischen Laufbahn. „Helene hat mich in ihre Show eingeladen und ich kann noch immer nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle“, so Naschenweng. In Düsseldorf wurde die Show am Wochenende aufgezeichnet. Der Kärntner Schlagerstar postete auf Social Media ein erstes Video von den Proben. Darauf ist zu sehen, wie die beiden Sängerinnen bei einem Duett gemeinsam die Bühne rocken.

Den gesamten Auftritt Naschenwengs bei der Helene-Fischer-Show gibt es am 25. Dezember ab 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ZDF zu sehen. Die Kärntnerin konnte nach der Aufzeichnung immer noch nicht glauben, was da gerade passiert ist: „Helene Fischer ist ein Superstar mit soviel Menschlichkeit, Wärme, Herzlichkeit und Bodenhaftung.“