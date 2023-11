Ein, aus mehreren Gründen, ungewöhnlicher Prozess hat vor Kurzem an einem Bezirksgericht in Kärnten stattgefunden: Dort musste sich ein Polizeibeamter verantworten, angeklagt wegen Sachbeschädigung. Der Mann soll, so die Anklage, Mitte Juni bei der Wohnung seiner damaligen Lebensgefährtin gegen die Verglasung bei der Eingangstüre geschlagen und diese beschädigt haben. Die Frau rief daraufhin die Polizei und die rückte zum Tatort aus.