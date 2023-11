In alpine Notlage ist am Montag ein Ehepaar aus Niederösterreich in Kärnten geraten. Der 79-jährige Mann und seine 62 Jahre alte Ehefrau waren von Eisenkappel aus zu einer Wanderung aufgebrochen. Als es dunkel wurde, verloren die beiden die Orientierung und kamen vom markierten Weg ab. „Nachdem sie im steilen und unwegsamen Waldgelände nicht mehr weiter kamen, setzten sie einen Notruf ab“, so die Polizei Montagabend.

Die beiden Wanderer konnten ihre Koordinaten übermitteln, der Polizeihubschrauber Libelle konnte sie von der Luft aus orten. Das Ehepaar wurde schließlich von zwei Polizeistreifen etwa 20 Meter unterhalb einer Forststraße aufgefunden. Die beiden waren erschöpft aber unverletzt.