Wie am Montag bekannt wurde, wurde bereits am Sonntagmorgen eine 83-jährige Kärntnerin von einem Hund gebissen. Die Frau betrat gegen 8 Uhr das eingezäunte Anwesen ihres Nachbarn in der Gemeinde Steinfeld, Bezirk Spittal/Drau. Sie wollte ihm frisches Fleisch bringen. Als sie auf Höhe der Hundehütte war, wurde sie plötzlich vom Jagdhund des Nachbarn attackiert und in den linken Unterarm gebissen.

Die Bisswunde wurde zunächst vom Hundebesitzer erstversorgt. In der Folge wurde die 83-Jährige in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. „Der Hundebesitzer wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt“, heißt es vonseitden der Polizei.