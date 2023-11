Sie sind rund um die Uhr ehrenamtlich im Einsatz, um anderen zu helfen. Umso mehr ärgern die Feuerwehrleute „Rückmeldungen“, wie sie jetzt die Hauptfeuerwache Villach (HFW) bekommen hat. „Leider kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass sich Leute bei uns beschweren“, sagt Kommandant Harald Geissler. Nicht, weil die Kameraden ihre Arbeit etwa schlecht machen würden, sondern weil sie sie scheinbar überhaupt machen. So wurde die HFW Sonntagfrüh zu einem Brand im LKH Villach alarmiert. Daraufhin bekam man am Montag folgende Nachricht: „Danke fürs Wecken am Sonntag. Bitte evaluieren Sie die notwendigen Sirenenalarme.“ Für die Ehrenamtlichen eine völlig unverständliche Reaktion. Auf Social Media gibt es Rückendeckung für die Kameraden: „Wir müssen froh sein, dass es solche Leute gibt, die rund um die Uhr ehrenamtlich für uns da sind. Danke.“