Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Montagnachmittag in Poggersdorf ereignet. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Klagenfurt-Land mitteilt, kam dort aus bisher unbekannter Ursache ein Pkw bei der Ortsausfahrt von Pischeldorf von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der schwer verletzte Lenker, ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Im Einsatz standen die FF Pischeldorf und Poggersdorf, der Öamtc-Hubschrauber C 11, mehrere First Responder, das Rote Kreuz und die Polizei.

Der Wagen prallte gegen einen Baum © Bfk Klagenfurt-Land

Auch im Lavanttal mussten die Einsatzkräfte am Montag ausrücken. Dort war eine 61-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Villach mit ihrem Pkw in St. Stefan, Gemeinde Wolfsberg, aus unbekannter Ursache auf den Gehweg geraten. Dort überfuhr sie einen Straßenleitpflock und lenkte den Wagen zurück auf die Straße. Dabei übersah sie eine Radfahrerin (74). Diese stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die Pkw-Lenkerin fuhr weiter und stieß dann noch gegen ein geparktes Fahrzeug sowie mehrere Straßenleiteinrichtungen.

Die verletzte Radfahrerin wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Laut Polizei st die Pkw-Lenkerin nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung.