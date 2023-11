Am Montag gegen 22 Uhr erhitzte ein Mann (33) aus Spittal/Drau am Herd in der Küche seiner Wohnung in Spittal/Drau einen Topf mit Suppe und legte sich in der Zwischenzeit auf die Couch im Wohnzimmer, dort schlief er ein. Nach etwa einer Stunde wurde durch Nachbarn der Brandmeldealarm wahrgenommen, außerdem bemerkten sie Brandgeruch und austretenden Rauch aus der Wohnung. Sie konnten den Wohnungsinhaber wecken.

Doch der Mann weigerte sich vorerst die Wohnung zu verlassen. Nach Belüftung der Wohnung konnte im Zuge der Brandermittlung eine geringe Menge Cannabis im Backrohr sichergestellt werden. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Im Einsatz standen die FF Spittal/Drau mit 14 Mann/Frau und zwei Fahrzeugen.