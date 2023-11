Weiterhin in kritischem Zustand befindet sich eine 39-jährige Spittalerin, die am Donnerstagnachmittag vom Pkw eines Alkolenkers erfasst wurde. Sie wird im Klinikum Klagenfurt intensivmedizinisch betreut. Laut aktuellem Ermittlungsstand dürfte die Frau gerade an einem bei einer Lieferantenzufahrt stehenden Traktor vorbeigegangen sein und die Fahrbahn betreten haben, als sich gegen 15.15 Uhr die folgenschwere Kollision ereignete. Die Frau wurde gegen Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert, nach vorne katapultiert und kam mehrere Meter von der Unfallstelle entfernt zum Liegen.