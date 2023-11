In Spittal ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Pkw-Lenker hat auf einem Gehsteig in Spittal eine 39 Jahre alte Frau erfasst. Sie wurde über Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert und erlitt bei diesem Unfall schwerste Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der Pkw-Lenker hielt nur kurz an und setzte seine Fahrt wenige Hundert Meter fort und stellte sein erheblich beschädigtes Fahrzeug auf einem Parkplatz ab. Unterdessen leisteten Passanten dem Unfallopfer Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Aufgrund der offensichtlichen und erheblichen Alkoholisierung des Fahrzeuglenkers wurde dieser von den Polizeibeamten mehrmals zur Durchführung eines Alkotests aufgefordert, was dieser vorerst verweigerte. Um 17 Uhr, rund zwei Stunden nach dem Unfall, wurde der Mann jedoch auf der Polizeiinspektion Spittal/Drau vorstellig und ersuchte um Durchführung eines Alkotests, der eine starke Alkoholisierung ergab.