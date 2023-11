Zu einem schweren Unfall kam es in Feldkirchen. Ein 17-jähriger Bursche lenkte am Samstag gegen 16 Uhr sein Motorfahrrad auf einer Gemeindestraße im Stadtgebiet von Feldkirchen. Dabei kam er aufgrund eines Bremsmanövers zu Sturz. Laut Polizei erlitt er schwere Verletzungen. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Lenker wurde vom Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Alkolenker

Auch im Bezirk Spittal kam es zu einem Unfall. Ein 64-jähriger Autofahrer, der schwer alkoholisiert war, kam auf der Techendorfer Landesstraße von der Fahrbahn ab. Sein Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde verletzt. Ein bei dem 64-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde abgenommen.