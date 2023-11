Nach Barbehebung bestohlen? Polizei überführte junge Frau in Geldnot

Eine 36-jährige Slowenin gab bei der Polizei an, überfallen worden zu sein, nachdem sie bei einer Bank in Klagenfurt einen vierstelligen Betrag behoben hatte. Bei ihren Einvernahmen verstrickte sie sich immer mehr in Widersprüche. Motiv war der Hausbau.