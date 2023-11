Er ist seit Jahren eine fixe Größe in der rechtsextremen Szene. Nicht nur in seinem Heimatbezirk Lienz, sondern europaweit. Das brachte den 38-Jährigen bereits mehrmals in Konflikt mit dem österreichischen Gesetz. Er stand wegen Verstößen gegen das nationalsozialistische Verbotsgesetz und wegen anderer Straftaten vor Gericht und wurde auch verurteilt.