Die Geschichte des Heiligen Martin, der im vierten Jahrhundert nach Christi Geburt als Soldat mit einem Bettler seinen Mantel geteilt haben soll, wird auch heute noch in vielen Kindergärten erzählt. Im Gedenken an den gebürtigen Ungarn, der sich nach diesem Erlebnis zu einem Leben im Glauben entschieden und schließlich sogar das erste Kloster Galliens gegründet haben soll, wird am 11. November der Martinstag mit Laternenumzügen gefeiert. Auch in zahlreichen Kärntner Pfarren gedenkt man dem Heiligen mit solchen Festen, Umzügen oder Martinsspielen. Hier eine Auswahl an Veranstaltungen:

Klagenfurt und Klagenfurt-Land

Die Klagenfurter Stadtpfarren laden am 11. November zu einem gemeinsamen Martinsumzug durch die Innenstadt. Die Feier beginnt um 16.30 Uhr beim Garten des Diözesanhauses in der Tarviser Straße mit einem Martinsspiel. Der Umzug wird von einem Martinsdarsteller angeführt, der auf einem Pferd entlang des Lendkanals zur Pfarrkirche St. Martin reitet. In zahlreichen weiteren Pfarren in und um Klagenfurt wird dem heiligen Martin bereits am Freitag, den 10. November, gedacht, wie etwa in Viktring-Stein (16.30 Uhr), Karnburg (16.30 Uhr, Treffpunkt Wegkreuz Dellach), St. Martin/Techelsberg (17 Uhr), Gurnitz (17 Uhr, Treffpunkt Rauth-Kreuz). In Klagenfurt-Wölfnitz 17 Uhr, Treffpunkt Raika) und Hörtendorf (18 Uhr, Treffpunkt Bus-Umkehrschleife) finden die Feiern am Samstag statt, in Klagenfurt-St. Theresia ist der Umzug am Montag, den 13. November, um 16.30 Uhr geplant.

Villach

In Villach lädt die Stadtpfarre St. Martin am 11. November traditionell zum Anbetungstag mit einer heiligen Messe um 9 und um 18.30 Uhr sowie einem Martinsumzug um 16.30 Uhr ein. In Maria Gail und in Villach-Heiligenkreuz finden am Martinstag um 17 Uhr sowie in Villach-St. Josef am 12. November um 17 Uhr Martinsfeiern mit Umzügen statt.

Mittelkärnten

In der Pfarre St. Veit/Glan findet bereits am Freitag, dem 10. November, der Martinsumzug statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Pfarrzentrum am Kirchplatz. Der Pfarrverband Feldkirchen lädt zu folgenden Martinsfesten ein: Antonius-Kindergarten (10. November, 16.30 Uhr), Radweg Kirche (10. November, 17 Uhr) und beim Rangentiner in St. Ruprecht (11. November, 17 Uhr). Weitere Martinsfeste in Mittelkärnten gibt es unter anderem in Ossiach (10. November, 17 Uhr, Treffpunkt vor der Kirche), Friesach (10. November, 17 Uhr), Maria Feicht (10. November, 17 Uhr), Gurk (11. November, 16.30 Uhr), Himmelberg (11. November, 17 Uhr), Straßburg (11. November, 16.45 Uhr, Treffpunkt: Gasthaus Krainer) und Zweikirchen (11. November, 17 Uhr).

Oberkärnten

In Oberkärnten werden unter anderem in den Pfarren Obermillstatt (10. November, 17.15 Uhr, Treffpunkt vor der Volksschule) und Irschen (11. November, 17.30 Uhr) Martinsfeste begangen.

Unterkärnten

In Unterkärnten laden unter anderem die Pfarren Wolfsberg (10. November, 16.30 Uhr, Treffpunkt Kirche Maria Himmelfahrt), Ettendorf (10. November, 16.30 Uhr, Treffpunkt Pfarrkirche), Schiefling im Lavanttal (10. November, 16.30 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz), Neuhaus/Suha (10. November, 16.30 Uhr), St. Martin im Granitztal (10. November, 17 Uhr, Treffpunkt Wirthkreuz), Pölling (11. November, 17.45 Uhr) und St. Marein (14. November, 17 Uhr, Treffpunkt Kindergarten) zu Martinsumzügen und -feiern ein.