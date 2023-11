Am 11. November wird traditionellerweise knuspriges Gansl gegessen. „Die Hälfte der Kärntner Gänse stammen aus dem Lavanttal“, erzählt Josef Puck vom Biohof Puck in St. Stefan, der seit 2006 Bio-Gänse auf seinem Hof hat. Ursprünglich habe er mit 50 Stück begonnen. „Inzwischen sind es 750 Stück“, so Puck. Bei ihm werden die Gänse ab Mitte Mai als Küken angeliefert. „Danach werden diese vier bis fünf Wochen lang aufgezogen und kommen danach regelmäßig nach draußen“, so Puck, der hauptsächlich die Kärntner Gastronomie beliefert und jeden Donnerstag ein Holzofenbrot ab Hof anbietet.