„Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben mit einem Sieg absolut nicht gerechnet“, sagt Daniel Weinberger, Direktor der Musikschule Wolfsberg und Dirigent der „Bläserphilharmonie Kärnten“. Das neu formierte „Landesblasorchester 2.0“ mit rund 70 Musikern erspielte sich beim Österreichischen Blasorchesterwettbewerb nun den Bundessieg. „Es ist eine Teamleistung, ansonsten wäre dies nicht machbar gewesen“, so Weinberger weiter. In der Höchststufe gingen fünf Auswahlorchester aus Österreich und Belgien an den Start, um sich von der hochkarätigen Jury mit Helmut Schmid, Lars Michael Stransky, Edward Gregson, Oliver Waespi und Jan Van der Roost bewerten zu lassen.