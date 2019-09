Facebook

Comedian Mark Humphries macht sich über die Greta-Hasser lustig © Twitter/Screenshot

"Hi, ich bin ein Mann mittleren Alters mit einem beschämenden Problem. Ich werden unglaublich wütend über ein schwedisches Mädchen, das die Welt retten will", erklärt der australische Comedian Mark Humphries in einem Satirevideo. Zum Glück gebe es neuerdings aber eine Hotline, an die er sich wenden könnte. Die neue "Greta Thunberg-Helpline" sei für alle ihre Hasser - Männer und Frauen - offen. Dort würde man Zusprache, Verständnis und Hilfe finden.

Zahlreiche fiktive Anrufer klagen in dem Satirevideo über Greta und deren Ziele. Die Hotline-Mitarbeiter zeigen sich verständnisvoll: "Es ist OK, wir verstehen, das Kinder, die sich wie Erwachsene verhalten, Erwachsene dazu bringen, sich wie Kinder zu verhalten."