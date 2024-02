Über 200.000 US-Dollar betragen die Schulden einiger Absolventinnen und Absolventen des Albert Einstein College of Medicine (AECOM) in New York am Ende ihrer Ausbildung. Anfang August sind diese Schulden getilgt. Dafür verantwortlich ist Dr. Ruth Gottesman. Die langjährige Professorin spendet der Privatuniversität in der Bronx insgesamt eine Milliarde US-Dollar (rund 926 Millionen Euro) unter der Bedingung, dass damit die Studiengebühren aller angehenden Medizinerinnen und Mediziner übernommen werden. 60.000 US-Dollar pro Jahr müssen die etwa 1100 Studierenden aktuell für ihre Ausbildung berappen.

Tosender Applaus brandete auf und etliche Tränen flossen, als die 93-jährige Gottesman ihr Vorhaben in der voll besetzten Aula der Uni verkündete.

Die Medizinerin war in ihrem Leben sehr umtriebig und fleißig. Gottesman hat einen Master-Abschluss in Entwicklungspädagogik sowie einen Doktortitel in Pädagogischer Psychologie von der Columbia University. Ab 1968 forschte und unterrichtete sie am AECOM. Ihr Fachgebiet war Lernbehinderungen bei Kindern. Zu einer Zeit, als Lernprobleme oft nicht erkannt beziehungsweise falsch diagnostiziert wurden, entwickelte sie weit verbreitete Screening-, Bewertungs- und Behandlungsmethoden, die Zehntausenden von Kindern geholfen haben.

Gottesman ist emeritierte klinische Professorin für Kinderheilkunde (Entwicklungsmedizin) am Einstein-Institut. Sie ist außerdem noch immer Vorsitzende des Einstein-Kuratoriums und gehört dem Vorstand des Montefiore Health System an, dem angeschlossenen Krankenhaus.

Milliarden-Vermögen von der Wall Street

Ihre großzügige Spende ermöglicht ihr jedoch ihr vor zwei Jahren verstorbener Ehemann. David „Sandy“ Gottesman war zeit seines Lebens Investmentbanker an der Wall Street und baute sich so ein Milliarden-Vermögen auf. Bereits 2008 spendeten die beiden Philanthropen 25 Millionen US-Dollar an das Albert Einstein College, um unter anderem die Stammzellenforschung voranzutreiben. Nun ist es das 40-fache, das sie dank ihres Mannes, mit dem sie 72 Jahre verheiratet war und drei Kinder hat, überweisen kann.

„Ich bin meinem verstorbenen Ehemann Sandy sehr dankbar, dass er mir diese Gelder hinterlassen hat, und ich fühle mich gesegnet, dass mir das große Privileg zuteilwurde, diese Spende für einen so würdigen Zweck zu machen“, sagte Gottesman. Diese eine Milliarde US-Dollar sind, wie die „New York Times“ berichtet, eine der größten Wohltätigkeitsspenden an eine Bildungseinrichtung in den Vereinigten Staaten und höchstwahrscheinlich die größte an eine medizinische Hochschule jemals. Rund 15 Jahre brauchen sich AECOM-Studierende nun keine Gedanken mehr über Collegegebühren zu machen.