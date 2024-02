Am Dienstagabend lud Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl gemeinsam mit der Katholischen Frauenbewegung zum Benefizsuppenessen. Im Zuge der Aktion Familienfasttag soll durch Spenden Geld für Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Südamerika gesammelt werden. Heuer gehen die gesammelten Spenden an das „Social Work Institute“ in Kailai in Nepal.