Seit dem Jahr 1958 organisiert die Katholische Frauenbewegung Österreichs (KFB) den Familienfasttag und ruft zum gemeinsamen Fastensuppen-Essen auf. Mit dem Erlös daraus werden Projekte in der Dritten Welt unterstützt. Auch in Voitsberg lud man am Wochenende zur „Fastensuppe to go“ ein. Marlies Scherr, Elisabeth Schabel, Christine Berchtold und Sieglinde Uhl hatten köstliche Suppen wie Kürbiscreme-, Kartoffel-, Gemüse- und Süßkartoffelsuppe zubereitet. Diese wurden, fein säuberlich in Gläser abgepackt, nach dem Gottesdienst am Sonntag zum Kaufen und Mitnehmen angeboten. „Heuer werden mit dem Erlös Projekte in Nepal unterstützt“, erzählte KFB-Obfrau Marlies Scherr.