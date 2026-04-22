Es ist eine Großinvestition, die der US-Onlinehändler Amazon laut „Oberösterreichische Nachrichten“ (OÖN) im oberösterreichischen Reichersberg unweit der Grenze zu Bayern plant. Dem Vernehmen nach geht es um ein Werk für 500 Millionen Euro, bis zu 1500 Arbeitsplätze könnten entstehen.

Offizielle Bestätigungen gebe es dafür nicht. Der Standort wäre der achte des US-Großkonzerns in Österreich. Die bisherigen Niederlassungen verteilen sich von Wien über Graz bis Klagenfurt.

Projekt noch in der Anfangsphase

Im Innviertel solle „ein Standort mit hochautomatisierten Arbeitsplätzen für Forschung und Entwicklung entstehen“, schreiben die OÖN. „Wir bestätigen Verhandlungen mit einem großen Spieler, die sich in der Anfangsphase befinden“, sagt die zuständige „Wirtschaftspark Reichersberg GmbH“ der Zeitung. Zu kursierenden Namen von Unternehmen könne man nichts sagen.

Der Ort liege in unmittelbarer Nähe zur Innkreis-Autobahn A8 mit der Anschlussstelle Ort im Innkreis. Auch die Nähe zu Deutschland sei für Logistikbetriebe und das produzierende Gewerbe attraktiv. In Reichersberg betreibt etwa der Luftfahrtzulieferer FACC zwei seiner sechs Produktionswerke in Oberösterreich.

Bisher hat Amazon in Österreich vor allem Verteilzentren und bei Graz ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, bei dem Amazon mit der Technischen Universität zusammenarbeitet. Mit eigenen Standorten und Mitarbeitern ist Amazon seit 2016 in Österreich tätig, erinnern die Oberösterreichischen Nachrichten.