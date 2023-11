Rund 600 Delegierte reisten am Wochenende zum Parteitag der SPÖ in Graz an, auch sämtliche Besucherplätze waren ausgebucht. Und doch fehlten einige prominente Gesichter in den roten Reihen: Kein einziger ehemaliger Parteivorsitzender hatte seinen Weg in die Grazer Stadthalle gefunden, um Andreas Bablers Bestätigung an der Parteispitze beizuwohnen.

Vor gut eineinhalb Jahren, als die damaligen SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner eine „Grundsatzrede“ vor versammelter Parteiprominenz hielt, waren mit Viktor Klima, Christian Kern, Alfred Gusenbauer, Franz Vranitzky und Werner Faymann gleich fünf ehemalige SPÖ-Kanzler anwesend. Rendi-Wagner stellte damals den Kanzlerinnen-Anspruch.

Falsche E-Mail-Adresse von Rendi-Wagner

Was war bei Bablers Parteitag schiefgegangen? Im „Krone“-Interview betonte er, sämtliche seiner Vorgänger eingeladen zu haben. Doch „Standard“-Recherchen zufolge erhielten nur Kern und Klima ein Einladungsschreiben. Faymann, Vranitzky und Rendi-Wagner hatte nach eigenen Angaben kein entsprechendes E-Mail erreicht. Auch der frühere Bundespräsident Heinz Fischer musste sich Bablers Rede im Fernsehen anschauen.

Zumindest bei Rendi-Wagner konnte das Rätsel schließlich gelöst werden: Man habe versehentlich eine veraltete E-Mail-Adresse verwendet, gestand die SPÖ ein. Ein ähnlicher Fehler könnte auch bei anderen Babler-Vorgängern passiert sein.