„Wenn man die EU richtig denkt, ist sie ein sozialdemokatisches Projekt“: Am Sonntag, dem zweiten und letzten Tag des 46. ordentlichen Bundesparteitags der SPÖ in der Grazer Messehalle, nutzte der tags zuvor mit rund 89 Prozent wiedergewählte Parteichef Andres Babler die Gelegenheit, seinen europapolitischen Zugang zu skizzieren. Im Gegensatz zu seinem früheren politischen Leben bekannte sich Babler zur Idee der EU, jedoch vorrangig in ihrer Möglichkeitsform als „Plattform für Solidarität und Frieden“.

Nicht thematisiert hat Babler in seiner kurzen Rede nach der Präsentation des Spitzenduos für die EU-Wahl im Juni 2024, Andreas Schieder und Evelyn Regner, seine Aussagen aus einem Podcast, aufgenommen während der Pandemie, wo er die EU als „imperialistisches Projekt“ und „schlimmer als die Nato“ bezeichnete. Diese Formulierungen hatten auch das außenpolitische Establishment der SPÖ erheblich irritiert.

Stattdessen warb der SPÖ-Vorsitzende für die EU als Gestaltungs- und Umsetzungsraum für sozialdemokratische Ideen wie staatliche Garantien für leistbares Wohnen, Wasser oder Energie. Hier plädierte Babler für ein „anderes Europa, ein Europa nämlich, das eingreift“. Einmal mehr waren Privatisierungen und Konzerngewinne im Visier seiner Kritik.

Neutralität als rote Linie

Von einem solchen Plädoyer fürs aktive Eingreifen war dagegen bei der im Entstehen begriffenen militärischen und sicherheitspolitischen Dimension der EU keine Rede mehr. Wenn sich Europa in diese Richtung entwickle, dürfe sich das neutrale Österreich dem nicht anschließen, erklärte Babler: „Das ist eine klare Ansage einer sozialdemokratischen Partei.“

Das ist politisch eine legitime Position, aber völkerrechtlich alles andere als zwingend. Die EU ist nicht die Nato, aber eine rein wirtschaftliche oder soziale Vereinigung ohne militärische Komponente ist sie eben auch nicht. Vertragsrechtlich ist sie als Verteidigungsbündnis mit Beistandsverpflichtung konstruiert. Welche Art von Unterstützung die EU-Staaten einander im Fall des Falles leisten, ist zwar nicht im Detail festgelegt. Aber Nichtstun ist mit Sicherheit keine Option. Auch nicht für das neutrale Österreich.

Am Ende zitierte Babler noch Alt-Kanzler und Ex-SPÖ-Chef Franz Vranitzky mit dessen Absage an jede Form einer „Festung Europa“, was der aktuelle Vorsitzende wohl mit Blick auf Asyl und Migration verstanden wissen wollte. Auch dafür werde sich die SPÖ nicht zuletzt bei den anstehenden EU-Wahlen einsetzen, denen er politische höchste Relevanz attestierte. Seiner Rede zu Europa fehlte allerdings jene emotionale Leidenschaft und Pathos, welche Babler am Vortag zur Innenpolitik im *Übermaß zum Einsatz brachte.