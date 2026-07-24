Dass in einem Schwimmbad unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen ist bekannt. Trotzdem sollte doch Platz für alle da sein – das findet zumindest Anita Wolf-Eberl. Die 50-jährige aus Albersdorf-Prebuch ist Triathletin und kommt regelmäßig zum Schwimmtraining ins Gleisdorfer Wellenbad.

„Dass es in einem 50-Meter-Becken nicht möglich ist Sportschwimmern von sechs Bahnen auch nur eine einzige fürs Training zur Verfügung zu stellen“, bezeichnete sie in einem öffentlichen Facebook-Posting als „Armutszeignis“ und stieß damit anscheinend in ein Wespennest.

76.000 Mal wurde der Beitrag aufgerufen, dazu gab es zahlreiche Kommentare und Reaktionen. Ihrem Wunsch nach einer abgesperrten Bahn für ein ungestörtes Training, wurde seitens des Bades allerdings nicht nachgekommen.

Es folgte ein Treffen mit Bürgermeister und Freibadleiter. „Sie haben mir keinen driftigen Grund nennen können, warum das in anderen Schwimmbädern möglich ist, aber in Gleisdorf nicht“, sagt Wolf-Eberl.

Sportausschuss einstimmig dagegen

Der Fall landete im Sportausschuss. Dieser stimmte einstimmig dagegen. „Eine Reservierung von Schwimmbahnen würde den frei verfügbaren Bereich für alle übrigen Badegäste deutlich verkleinern“, heißt es. Und: „Gerade an stark besuchten Tagen könnte dies zu Platzmangel, einer höheren Auslastung der verbleibenden Wasserflächen sowie zu Nutzungskonflikten zwischen Familien, Kindern, Freizeit- und Sportschwimmern führen. Auch das Risiko von Missverständnissen und gefährlichen Situationen im Becken würde dadurch steigen.“

Bürgermeister Christoph Stark: „Ich richte mich nach dem einstimmigen Beschluss im Sportausschuss.“ © KLZ / Veronika Teubl-lafer

Das kann Wolf-Eberl nicht nachvollziehen. Ihrer Ansicht nach sei genau das Gegenteil der Fall: „Gerade wenn nicht abgegrenzt ist, ist die Sicherheit nicht gegeben. Als Sportschwimmer schwimme ich ja auf Tempo, beim Kraulen kann ich nicht die ganze Zeit schauen, ob mir jemand entgegenkommt oder die Bahn kreuzt.“ Auch ein anderer Gleisdorfer Triathlet (er will anonym bleiben) betont: „Das Gefährlichste sind die Querschwimmer.“ Eine eigene Trainingsbahn würde er begrüßen.

Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark sieht die Entscheidung des Sportausschusses als „nicht verhandelbar“. „Die Situation wurde ausgiebig diskutiert. Es wurde eine Entscheidung getroffen, danach richte ich mich“, so Stark.

Für den Gleisdorfer Freibadleiter Mario Joham steht fest: „Wir haben einfach eine zu hohe Auslastung in unserem Bad.“ Außerdem: „Eine Bahn alleine wäre zu wenig. Wir müssten mindestens zwei absperren, um den unterschiedlichen Leistungsniveau der Schwimmer gerecht zu werden. Und dann wird es im restlichen Becken zu eng.“

„Definieren uns als Freizeitbad“

Auch ein Absperren zu Randzeiten in der Früh und am Abend sei laut Joham nicht möglich: „Im Juni hatten wir um 8 Uhr bereits die Schülerinnen und Schüler da. Da gibt es keine Randzeiten. Jetzt im Sommer ist das Bad bei Schönwetter auch um 17 Uhr noch rappelvoll.“

Der Vergleich mit anderen Bädern hielte nicht stand, da die Gegebenheiten in Gleisdorf andere seien. Fürstenfeld hätte mehr Wasserfläche zum Ausweichen, Weiz viel weniger Badegäste. Was dazukommt: Der Großteil der Gleisdorfer Badegäste seien Freizeitschwimmer. Sportschwimmer seien die Minderheit. „Wir sehen das demokratisch und orientieren uns an den Interessen der Mehrheit“, sagt Joham. Man definiere sich nicht als Sportbad, sondern als Freizeitbad. „Wenn das jemandem nicht passt, muss er woanders hinfahren.“

Der Sportausschuss Gleisdorf stimmte einstimmig gegen das Reservieren von Schwimmbahnen © Stadtgemeinde Gleisdorf

„Wichtige Vorbildwirkung“

Eine, die sich als Hobby-Schwimmerin sieht, ist Monika Sertic. Die Prebucherin ist Saisonkartenbesitzerin und kommt regelmäßig ins Wellenbad. „Dass man hier Sportschwimmerinnen und -schwimmer ausgrenzt ist diskriminierend.“ Für sie wäre eine abgesperrte Bahn kein Problem. Schwimmer hätten doch eine wichtige Vorbildwirkung für die Jugend.

Das Wort Diskriminierung will Triathletin Anita Wolf-Eberl nicht in den Mund nehmen, betont aber: „Man fühlt sich in Gleisdorf als Schwimmer nicht willkommen. Für sie ist klar: „Mit so einer Haltung schneidet sich die Gemeinde wirtschaftlich selbst in den Finger. Viele werden es sich zweimal überlegen, ob sie sich noch eine Saisonkarte kaufen“, sagt die 50-Jährige.