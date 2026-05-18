Nach dem unwirtlichen Kälteeinbruch mit Regen und Schnee zu den Eisheiligen soll das Wetter laut Prognose in den nächsten Tagen endlich frühsommerlich werden. Daher öffnen mit Beginn dieser Woche vereinzelt die ersten Freibäder im Bezirk ihre Tore – unter anderem das Erlebnisschwimmbad Völkermarkt, wo Wasserratten seit 18. Mai die ersten Bahnen ziehen, einen Sprung vom Turm wagen oder ins kühle Nass rutschen.

„Neben den laufenden Wartungen der technischen Anlagen im Umfang von rund 12.000 Euro wurden auch viele Verschönerungsarbeiten durchgeführt“, berichtet Stadträtin Elisabeth Kollitsch (ÖVP), die in Völkermarkt politisch für die Betriebe der Stadt verantwortlich zeichnet. Auch weil heuer im Vorfeld des Saisonstarts keine größeren Investitionen nötig gewesen wären, bleiben die Eintrittspreise im bezirksweit einzigen Freibad mit integrierten 50-Meter-Bahnen unverändert (siehe dazu die Info-Box am Ende des Berichtes). Ihren Durst und Hunger stillen können die Gäste seit heuer bei den neuen Buffetpächtern Iris und Roland Schweiger im „s’Rüscherl – Das Bistro im Bad“.

Iris und Roland Schweiger sind die neuen Pächter des Buffets im Erlebnisschwimmbad in Völkermarkt © Petra Mörth

Saisonkarten online erhältlich

Seit 18. Mai steht auch das Erlebnisfreibad in Bleiburg/Pliberk den Besuchern bei „entsprechender Wetterlage“ offen – vorerst allerdings ohne das gastronomische Angebot im „Fernblick“. „Vollbetrieb gibt es dann ab 1. Juni“, sagt Vizebürgermeister Johann Rigelnik (ÖVP) als zuständiger Referent. Bis dahin können sich die Badegäste aber mit Getränken aus einem Automaten versorgen. Angehoben wurden die zuletzt 2024 erhöhten Eintrittspreise bei den Erwachsenen, wodurch etwa die Tageskarte von sechs auf 6,50 Euro sowie die Saisonkarte von 79 auf 89 Euro steigen. „Die Saisonkarten können bei uns heuer erstmals auch online bestellt und bezahlt werden“, wartet er mit einer Neuigkeit auf. Gerettet werden musste übrigens ein „kränkelnder Baum“ nahe dem Buffet, indem dort die Waschbetonplatten entfernt und ein Hybridrasen gesetzt werden mussten. „Dadurch hoffen wir, dass er sich erholt“, sagt Rigelnik über den natürlichen Schattenspender.

Im Erlebnisfreibad in Bleiburg/Pliberk startet der Vollbetrieb mit 1. Juni © Karlheinz Fessl

Zutrittssystem mit Drehkreuzen

Ein neues Zutrittssystem mit Drehkreuzen gibt es ab dieser Sommersaison in den Strandbädern der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See – also im Campingbad Nord und im Sportstrandbad Süd. „Der offizielle Saisonstart ist bei uns zu Pfingsten geplant“, nennt die für diesen Bereich verantwortliche Gemeindemitarbeiterin Sonja Schimenz jenes Datum, ab wann dort für den Sprung in den See bezahlt werden muss. Wegen Kostensteigerungen bei Personal oder Energie mussten die Eintrittspreise „leicht erhöht“ werden, wie Bürgermeister Thomas Krainz (SPÖ) berichtet. So kostet die Saisonkarte für Kinder heuer 41 statt wie bisher 39 Euro, Erwachsene zahlen für den ganzen Sommer 81 statt wie bisher 78 Euro – plus einer neuen Kartengebühr von zehn Euro.

Zu Pfingsten geht es in den öffentlichen Strandbädern der Gemeinde St. Kanzian – wie hier im Sportstrandbad Süd – offiziell los © KK/Sportstrandbad Süd/Facebook

Zum Pfingstwochenende „startklar“

Im „Endspurt“ würden sich derzeit die Vorbereitungen auf den Saisonstart im Griffner Freibad befinden. „Wir sind bis zum Pfingstwochenende startklar“, lässt Elisabeth Rebernig von der Marktgemeinde Griffen auf Nachfrage wissen. Der genaue Eröffnungstermin sei laut ihr dann ab diesem Zeitpunkt nur mehr vom Wetter abhängig. Unverändert blieben im Vergleich zum Vorjahr die Eintrittspreise. „Besonders beliebt bei unseren Gästen ist die Familienkarte um 95 Euro, denn damit können zwei Erwachsene und mindestens ein Kind sowie alle weiteren gemeinsam im Haushalt lebenden Kinder ins Bad gehen“, erzählt sie. Neben den alljährlichen Instandhaltungsmaßnahmen wurde für die neue Saison auch der Beachvolleyballplatz professionell gereinigt.

Die Marktgemeinde Griffen setzt in ihrem Freibad verstärkt auf Familien mit Kindern © KK/Gemeinde

Angebot für Frühschwimmer

Trotz der kühlen Temperaturen in den vergangenen Wochen hat das Erlebnisfreibad Bad Eisenkappel bereits seit Anfang Mai geöffnet. „Das mit einer Solarheizung beheizte Wasser hatte zu Beginn 19 Grad. Obwohl mir das noch zu kalt wäre, gab es schon einige Mutige“, berichtet Bürgermeisterin Elisabeth Lobnik (SPÖ). Aufgrund der großen Nachfrage hätte sich das im Vorjahr eingeführte Angebot für Frühschwimmer als zusätzliche Einnahmequelle für die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela entpuppt. „Wer zur Saisonkarte noch 40 Euro dazuzahlt, kann bereits ab 8 Uhr morgens schwimmen gehen“, erklärt Lobnik, die auf gleichbleibende Eintrittspreise verweist.

In Bad Eisenkappel kommen Frühschwimmer mittels Zusatzvereinbarung schon vor dem Aufsperren auf ihre Kosten © Ig Kärnten Card

Überdachter Radabstellplatz geplant

Verstärkt auf die Radfahrer setzt man heuer beim Tourismusverband Eberndorf, der das von der Marktgemeinde vom Stift St. Paul gepachtete öffentliche Strandbad am Gösselsdorfer See betreut. „Wir planen einen überdachten Abstellplatz für 16 Fahrräder und zwölf Scooter samt einer Radservicestation“, sagt Obmann Karl Plautz, der die Investitionskosten dafür mit 16.000 Euro beziffert. Dieser soll voraussichtlich bis zur offiziellen Eröffnung der Badesaison Anfang Juni fertiggestellt sein. Dennoch könne schon jetzt zu den unveränderten Eintrittspreisen im Gemeindebad Gösselsdorfer See gebadet werden. Bei Schönwetter kocht auch der neue Buffetpächter Matthias Krische täglich warm aus.