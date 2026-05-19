Die Stadt Bleiburg trauert um eine ihrer prägendsten Persönlichkeiten: Siegfried „Siegi“ Kröpl, der im 81. Lebensjahr nach langer, schwerer Krankheit im Caritas Haus Maria verstorben ist. Mit ihm verliert Bleiburg nicht nur einen begabten Maler, sondern vor allem einen Menschen, der das Vereinsleben wie kaum ein anderer verkörperte.

Siegi Kröpl war bekannt für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Verlässlichkeit und seine tiefe Verbundenheit mit seiner Heimatstadt. Bis zuletzt war er ein fleißiger Mensch, der nie stillstand und seine Leidenschaft lebte. „Der Bleiburger Wiesenmarkt war seine Show“, erinnert sich sein Ziehsohn Patrick Rebernig. Tatsächlich war Kröpl dort wie auch bei zahlreichen Umzügen eine unverkennbare Erscheinung, stets mit Fahne unterwegs, mittendrin im Geschehen, ein Symbol gelebter Tradition und Gemeinschaft.

Er war allseits bekannt

Auch Bürgermeister Daniel Wrießnig (ÖVP) würdigt sein Wirken: „Seine Aktivitäten waren allseits bekannt.“ Kröpl war vor Ort, ob beim SVG Bleiburg, den er als treuer Ober-Fan bei nahezu jedem Spiel unterstützte, oder bei Volksfesten in ganz Kärnten. „Siegi Kröpl war immer präsent, engagiert und voller Begeisterung“, so Wrießnig weiter.

Für Arthur Ottowitz, den Marktmeister des Bleiburger Wiesenmarktes, steht fest: „Er hat Bleiburg immer und überall würdig vertreten.“ Dieses Engagement zeigte sich nicht nur im Vereinsleben, sondern auch in seiner künstlerischen Arbeit. Als Maler beherrschte er Techniken, die heute nur noch selten anzutreffen sind. Es war ein Handwerk, das er mit Hingabe und Können ausübte. Seine Spuren sind in Bleiburg sichtbar und spürbar, nicht zuletzt auch auf ungewöhnliche Weise, etwa verewigt auf einem Bierdeckel vom Alten Brauhaus Breznik.

Eine Möglichkeit für ein gemeinsames Gebet gibt es am Dienstag, dem 19. Mai, ab 17 Uhr in der Aufbahrungshalle Bleiburg. Die Begräbnisfeierlichkeiten finden in der Stadtpfarrkirche am 20. Mai um 14 Uhr statt.