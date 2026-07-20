Der Sommer ist da und die Kleine Zeitung sowie die Bewegungsrevolution kommen in steirische Freibäder. Mit im Gepäck sind allerhand Action, Rabatte und Sommergoodies. Auch heuer Teil der Tour: Die Spiele Riesen-Jenga und Tic-Tac-Toe. Wer mitmacht, hat die Chance auf coole Sommerpreise der Kleinen Zeitung: Von Sonnencremes bis hin zu den beliebten Rätselheften ist alles dabei, was man für einen perfekten Tag im Freibad braucht.

Auch im Vorjahr wurde fleißig um Preise gespielt
Auch im Vorjahr wurde fleißig um Preise gespielt © KLZ / Julia Kammerer

Außerdem: Beim großen Gewinnspiel gibt es außerdem Hotelgutscheine, Freibad-Saisonkarten und vieles mehr zu gewinnen. Das Team wird von 12 bis 17 Uhr da sein und freut sich schon auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

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