Der Sommer ist da und die Kleine Zeitung sowie die Bewegungsrevolution kommen in steirische Freibäder. Mit im Gepäck sind allerhand Action, Rabatte und Sommergoodies. Auch heuer Teil der Tour: Die Spiele Riesen-Jenga und Tic-Tac-Toe. Wer mitmacht, hat die Chance auf coole Sommerpreise der Kleinen Zeitung: Von Sonnencremes bis hin zu den beliebten Rätselheften ist alles dabei, was man für einen perfekten Tag im Freibad braucht.

Auch im Vorjahr wurde fleißig um Preise gespielt © KLZ / Julia Kammerer

Außerdem: Beim großen Gewinnspiel gibt es außerdem Hotelgutscheine, Freibad-Saisonkarten und vieles mehr zu gewinnen. Das Team wird von 12 bis 17 Uhr da sein und freut sich schon auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.