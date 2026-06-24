Kleine Zeitung Freibadtour 2026 powered by „Die Bewegungsrevolution“



Die Kleine Zeitung tourt diesen Sommer, gemeinsam mit der Bewegungsrevolution, wieder durch steirische Freibäder – und bringt erfrischende Sommerlaune, Spiel & Spaß direkt an den Beckenrand. Bei unserer Kleine Zeitung Freibadtour 2026 heißt es: Mitmachen, mitspielen und gewinnen! Ob beim Riesen-Jenga, Tic-Tac-Toe oder beim Ringwurfspiel – hier ist Spaß für Groß und Klein garantiert! Wer mitmacht, hat die Chance auf coole Sommerpreise der Kleinen Zeitung: Von Sonnencremen bis hin zu den beliebten Rätselheften ist alles dabei, was man für einen perfekten Tag im Freibad braucht. Auch die kleinen Badegäste kommen natürlich nicht zu kurz: Sie können tolle Preise wie Frisbees, Wasserbälle und vieles mehr abstauben.

Beim großen Gewinnspiel gibt es außerdem Hotelgutscheine, Freibad-Saisonkarten und vieles mehr zu gewinnen.

Im Bad Strassgang, Ragnitzbad, Augartenbad, Margaretenbad, Stukitzbad und in der Auster gibt es übrigens für die ersten 100 Gäste ab 12 Uhr sogar 50% Rabatt auf alle Bad-Tagestickets! Diese Aktion findet am 11.07. im Stukitzbad, am 17. 07. im Margaretenbad, am 18.07. im Ragnitzbad, sowie am 31.07. in der Auster, am 09.08. im Bad Straßgang und am 21.08. im Augartenbad statt.

Kommt vorbei, macht mit und erlebt einen unvergesslichen Sommertag im Freibad!

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