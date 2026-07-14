Das Thema Sicherheit ist beim Villacher Kirchtag kein Nebenthema. Eine halbe Million Besucher verlangen klare Abläufe, eine zentrale Einsatzleitung und Regeln, die im Ernstfall tragen. Dass das Konzept nach mehr als zehn Jahren erneuert wird, ist daher richtig. Bei den Pferden droht die Vorsicht aber ins Absurde zu kippen. Seit Jahrzehnten begleiten die Tiere der Bauerngman den Umzug. Ihre Halterinnen und Halter sind erfahren, der Landespferdezuchtverband verweist auf Nervenstärke sowie Leistungs- und Gelassenheitsprüfungen. Ein weiteres Gutachten schafft da womöglich mehr Bürokratie und Kosten als Sicherheit.

Nicht nur für den Kirchtag könnte die Forderung nach einem Gutachten Folgen haben © Helmuth Weichselbraun

Der Kirchtag könnte zum Präzedenzfall werden. Was gilt künftig beim Erntedankfest oder beim Kufenstechen im Gailtal? Wird jedes Pferd zum Risiko erklärt, verschwindet es irgendwann aus dem Brauchtum. In Zeiten künstlicher Intelligenz bliebe dann nur noch eine Lösung: Hologrammpferde ziehen durch Villach. Sicher wären sie. Ob sie dasselbe Gefühl vermitteln, darf bezweifelt werden.