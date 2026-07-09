Mit Spannung wird das neue Sicherheitskonzept für den Villacher Kirchtag erwartet, das am Freitag, dem 10. Juli, der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Ein Detail der umfangreichen neuen Pläne ist nun aber bereits vorab durchgesickert und sorgt für Aufregung: Beim traditionellen Umzug am Samstag sollen Pferde nur mit einem psychologischen Gutachten teilnehmen dürfen, das ihre Eignung für den Einsatz bestätigt. Das berichtet die Onlineplattform „5 Minuten“. Was hat es mit dieser kurios anmutenden Regel auf sich?

Das bisherige Sicherheitskonzept für den Villacher Kirchtag, der jährlich rund eine halbe Million Besucherinnen und Besucher anzieht, stammt aus dem Jahr 2015. Um die Sicherheitsstandards auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen, wurde der Wiener Experte Herbert Wagner mit der Erstellung eines Konzepts beauftragt. Wagner, der zuletzt auch als „Head of Security“ für den Eurovision Song Contest 2026 tätig war, besuchte dafür bereits im vergangenen Jahr den Kirchtag, um sich vor Ort ein Bild zu machen und ein Konzept auszuarbeiten. Dieses liegt nun vollständig vor und wird am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz in Anwesenheit Wagners präsentiert. Eine der zahlreichen Sicherheitsempfehlungen sieht vor, Pferde am Festgelände nicht zuzulassen. Das Sicherheitsrisiko sei hier zu hoch.

Die Bauerngman nimmt jährlich mit zwölf Pferden am Umzug teil © Helmuth Weichselbraun

Betroffen davon sind die Pferde der Villacher Bauerngman, die jährlich mit zwölf Tieren am traditionellen Umzug, dem Höhepunkt der Brauchtumswoche, teilnimmt. „Die Pferde gehören zu unserem Brauchtum, es wäre schade, wenn sie beim Umzug fehlen“, so Großbauer Kurt Maschke.

Eine Möglichkeit für die Teilnahme besteht aber noch: Ein Sachverständiger soll die Eignung der Pferde prüfen und mit einem Gutachten bestätigen. Der Kärntner Pferdetierarzt Hans-Joachim Erdmann hält die Notwendigkeit eines solchen Gutachtens für eine an den „Haaren herbeigezogene“ Maßnahme: „Das Pferd ist seit Jahrtausenden ein Begleiter des Menschen. Pferde wurden früher auch im Krieg eingesetzt. Mit solchen Geschichten nehmen wir dem Pferd die Lebensberechtigung, denn es wurde für solche Einsätze gezüchtet“, erklärt er auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

Entscheidung fällt am Montag

Einen Experte, der die Pferde untersuchen und nach Eignung ein Gutachten ausstellen würde, hat die Bauerngman bereits gefunden. Offen ist allerdings noch, wer die Kosten dafür trägt. Am Montag ist eine Besprechung mit allen Kirchtagsverantwortlichen geplant, bei der die finanziellen Fragen und damit auch die Teilnahme der Pferde geklärt werden sollen.