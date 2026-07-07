Die Rivalität zwischen Villach und Klagenfurt hat Tradition, wird heute jedoch vor allem mit Humor ausgetragen. Heuer bekommt das freundschaftliche Duell erstmals auch beim Villacher Kirchtag eine Bühne: Bei einer großen Regatta auf der Drau treten die beiden Städte gegeneinander an. Mit an Bord sind auch die Bürgermeister, die als Steuermänner ihr Team zum Sieg führen sollen.

Historischer Hintergrund

Schon früher gab es während Österreichs größter Brauchtumswoche sportliche Unterhaltung auf der Drau. Im Jahr 1960 fand anlässlich der Eröffnung der neu errichteten Draubrücke und des 900-jährigen Stadtjubiläums ein Ruderbewerb zwischen Villach und Bamberg statt. Nun kehrt der sportliche Wettkampf auf die Drau zurück. Die Rudervereine aus Villach und Klagenfurt bereiten sich bereits auf das besondere Duell vor. Dazu gehören am Villacher Kirchtag natürlich auch Trachtenoutfits.

Bereits im Jahr 1960 fand eine Regatta auf der Drau statt © KK

Gerudert wird am Mittwoch, 29. Juli, auf einer rund 1000 Meter langen Strecke stromaufwärts zwischen Kriegsbrücke und Drauterrassen. Zunächst zeigen die Nachwuchsruderer ihr Können, ehe um 18.30 Uhr das große Städteduell startet. Die Siegerehrung findet um 21.30 Uhr am Rathausplatz statt. Auf die Gewinner wartet ein Wanderpokal, der bei künftigen Duellen wieder die Stadt wechseln kann.

Bei Schlechtwetter wird das Rennen am Donnerstag, dem 30. Juli, ausgetragen. Für Sicherheit sorgen die Hauptfeuerwache Villach sowie die Wasserrettung.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die 81. Brauchtumswoche auf Hochtouren. Eine Woche vor dem Kirchtagsauftakt am 26. Juli erhalten alle rund 35.000 Villacher Haushalte auch heuer wieder ein Kirchtagsprogramm mit allen wichtigen Eckpunkten per Postwurf.