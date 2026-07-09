Für den Jubiläumskirchtag 2025 wurde erstmals ein eigenes Bier für den Villacher Kirchtag gebraut. Damals entschied eine rund 50-köpfige Jury, welches von vier Bieren das „Jubiläumsbier“ werden sollte. Auch heuer braute Braumeister Lukas Scharf in der Stadtbrauerei wieder ein ganz besonderes Bier für den Villacher Kirchtag. Vom Geschmack des Villacher Kirchtagsmärzen 2026 durften sich am Mittwoch, dem 8. Juli, die ersten Kirchtagsbegeisterten sowie Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber überzeugen.

So urteilten die ersten Testerinnen und Tester

Scharf präsentierte ein Bier, das mit 4,7 Volumenprozent unter den „leichteren“ Bieren zu verzeichnen ist und „an heißen Sommertagen besonders gut zu trinken ist“. Begleitet wurde der offizielle Teil des Abends von „Bierpapst“ Conrad Seidl, der eine Ode an das kühle Hopfengetränk hielt. Das Urteil für das heurige Kirchtagsbier fiel durch die Bank begeistert aus: „Wunderbar, genau das Richtige für einen heißen Kirchtagssommer“, resümierte Georg Overs, Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH. „Das Bier schmeckt nach purer Lebensfreude“, schwärmte Brauhofchef Franz Huditz. Auch bei Kirchtagsobfrau und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) sowie bei Stadtmarketingchef Pierre Bechler fand das Kirchtagsbier Anklang.

Letztes Jahr wurde das besondere Bier noch während der Brauchtumswoche vollständig ausgetrunken. Daher wurden heuer stolze 810 Hektoliter des Kirchtagsbiers gebraut. Auch in diesem Jahr verpflichten sich die Wirtinnen und Wirte dazu, am Kirchtagsgelände ausschließlich Bier der Marke Villacher auszuschenken.