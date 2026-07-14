Beim Thema Sicherheit soll bei der diesjährigen Ausgabe des Villacher Kirchtags nichts dem Zufall überlassen werden. Vergangene Woche wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept präsentiert, das sich die Stadt bis zu 250.000 Euro kosten lässt – wir berichteten. „Wozu diese Maßnahmen? Es hat doch auch 80 Jahre lang ohne funktioniert.“ Oder: „Kann denn niemand mehr Eigenverantwortung übernehmen?“ So und ähnlich lauteten zahlreiche Reaktionen auf die Berichterstattung.

Gerade dort, wo Tradition und Brauchtum im Mittelpunkt stehen, stoßen Veränderungen zunächst oft auf Skepsis. Doch Tradition bedeutet nicht, dass alles bleiben muss, wie es immer war. Die Brauchtumswoche in Villach zählt zu den größten Veranstaltungen des Landes und wird in einem Atemzug mit Groß-Events wie dem Donauinselfest oder dem Eurovision Song Contest genannt. Zeiten ändern sich und damit auch die Anforderungen an eine Veranstaltung dieser Größenordnung.

Eines ist klar: Wenn der Villacher Kirchtag weiterhin als Groß-Event mit hunderttausend Besucherinnen und Besuchern in der Innenstadt stattfinden soll, führt an zeitgemäßen Sicherheitsmaßnahmen kein Weg vorbei. 220.000 Euro sind viel Geld, doch die Sicherheit von Menschen ist letztendlich unbezahlbar und das gilt auch für die Erinnerungen, den Spaß und die Lebensfreude, die uns der Kirchtag Jahr für Jahr beschert.