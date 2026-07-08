Große Freude herrscht in der Stadtgemeinde Radenthein und beim Lavanttaler Architekturbüro „Scheiberlammer Architekten“. Das neue Kommunale Einsatzzentrum, das im April dieses Jahres eröffnet wurde, konnte beim renommierten Kärntner Landesbaupreis 2026 abräumen. Das Projekt erhielt im Architektur Haus Kärnten eine Belobigung, die hervorragende Leistungen im Bereich der regionalen Baukultur würdigt. Überreicht wurde die Auszeichnung von Kulturreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig.

„Besonders hervorzuheben ist der behutsame und zugleich aufwertende Umgang mit dem Bestandsobjekt sowie die effiziente Nutzung räumlicher Ressourcen durch gemeinsam nutzbare Räume“, lautet eine von vielen Begründungen der Fachjury. Anstatt auf der grünen Wiese zu planen, wurde in einem Architekturwettbewerb ein Nachnutzungskonzept für den damals leerstehenden Supermarkt an der B98 im Zentrum von Radenthein gefunden. „Dem Architekturbüro Scheiberlammer Architekten ist es dabei am besten gelungen Feuerwehr, Bergrettung und Wirtschaftshof unter einem Dach zu vereinen“, erklärte die Stadtgemeinde damals.

Auch Bürgermeister Armin Egger freut sich über die Auszeichnung: „Das Kommunale Einsatzzentrum ist eine Investition in die Sicherheit unserer Bevölkerung. Die Anerkennung beim Landesbaupreis beweist, dass uns hier der Spagat zwischen modernem, nachhaltigem Design und höchster Funktionalität für unsere Einsatzkräfte gelungen ist.“

Michael und Yvonne Lammer von „Scheiberlammer Architekten“ © Paul Meyer

Die beiden Architekten Yvonne und Michael Lammer ergänzen: „Uns war von Beginn an wichtig, den unterschiedlichen Anforderungen von Feuerwehr, Bergrettung und Wirtschaftshof gerecht zu werden, ohne dabei auf architektonische Qualität zu verzichten. Dass die Jury genau diesen respektvollen Umgang mit dem Bestand und die durchdachte Funktionalität honoriert, ist eine großartige Bestätigung unserer Arbeit.“

Der Kärntner Landesbaupreis gilt als die wichtigste Auszeichnung für Architektur und Baukultur. Mit dem Preis werden Bauwerke ausgezeichnet, die durch städtebauliche Qualität, Funktionalität, zeitgemäße Baustoffe und baukünstlerische Gestaltung überzeugen. Er soll das öffentliche Bewusstsein für gute Architektur schärfen und beispielgebende Projekte in der Region ins Rampenlicht rücken.