Die SPÖ Hermagor meldet wichtige Personaländerungen. Luca Burgstaller, bisher Fraktionsführer im Gemeinderat, legt infolge der Funktionsübernahme des Klubobmannes des SPÖ-Landtagsklubs nach elf Jahren sein Gemeinderatsmandat zurück. Außerdem hat er vor kurzem seinen Hauptwohnsitz nach Kötschach-Mauthen verlegt. Neuer Fraktionsführer der Roten ist Altbürgermeister Siegfried Ronacher, der bekanntlich als Spitzenkandidat in die kommende Gemeinderatswahl gehen will.

Für die SPÖ wird die Wahl nicht einfach werden, zumal mit Ex-Vizebürgermeister Günter Pernul und Ex-Stadträtin Martina Wiedenig zwei ehemalige SPÖ-Granden in gegnerische Lager gewechselt sind. Die beiden langjährigen, verdienten Mandatare wurden Ende 2024 mit dem Wiedereinzug Ronachers im Gemeinderat von der SP-Fraktion aus ihren Funktionen entlassen. Beide traten daraufhin aus der SPÖ aus.

Marco Möderndorfer folgt Burgstaller nach

Schon einige Zeit wurde gemunkelt, dass sie für die Kommunalwahl 2027 auf der Liste von Stadtrat Karl Tillian (Liste Tillian – Soziale Bürgerbewegung Hermagor) kandidieren könnten. Mittlerweile ist es fix, in einem Postwurf wurde die Bevölkerung von der Kandidatur der zwei Ex-SPÖ-Mandatare auf der Liste Tillian informiert. Politische Beobachter sind sich einig: dieser Politstreich Tillians wird die SPÖ Hermagor zweifellos spüren. „Das haben wir uns selber eingebrockt, weil so geht man mit verdienten Mandataren nicht um“, zeigt sich ein SPÖ-Funktionär, der seinen Namen nicht in der Zeitung sehen möchte, betroffen. Anstelle von Luca Burgstaller rückt Marco Möderndorfer in den Gemeinderat nach.