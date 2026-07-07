Auf den neuen XXXLutz in Nußdorf-Debant hat sich noch kein Staub gelegt. Weiterhin strömen die Massen in den seit einer Woche geöffneten Möbeltempel. In direkter Nachbarschaft stemmt sich gleich das nächste große Einrichtungshaus in die inzwischen zweistöckige Höhe: Der Neubau des Möbelix schreitet voran. Der Platz im Rücken des XXXLutz ist kein Zufall. Möbelix ist der preisgünstigere, „kleine Bruder“ des Giganten aus Wels. In Spittal befinden sich beide im selben Gebäude, wenn auch klar abgetrennt.

Nur wenige Meter sind es zum XXXLutz

Zwar liegt in Osttirol sogar eine Gemeindegrenze dazwischen, dennoch sind es wenige Meter. Schon jetzt teilen sich der XXXLutz und der noch existierende, „alte“ Möbelix das Abhollager. Dass seit Jänner neu gebaut wird, hat eine lange Geschichte. Schon vor über einem Jahrzehnt war klar: Das betagte Gebäude in Nußdorf-Debant mit undichtem Dach ist nicht sanierbar. Ein Kauf des Grunds durch die XXXLutz-Gruppe scheiterte, ebenso damals noch der des Ex-Kika-Areals. Ein Gelände auf der anderen, der Lienzer Seite, der B100 rückte ins Visier.

Am alten Gebäude in der Gemeinde Nußdorf-Debant nagt schon lange der Zahn der Zeit. Der Neubau ensteht vis-à-vis © Andre Schmidt

Widerstände von NGOs und Politik

Dort war man mit Aussicht auf Steuereinnahmen und Arbeitsplätze durchaus erfreut über die Umzugspläne. Bereits im Jahr 2017 gab die Stadtgemeinde grundsätzlich ihr Okay, Privatgrund wurde von Grün- zur Handelsfläche. Dann zogen die Jahre ins Land, erst 2023 war der Möbelix wieder Thema im Gemeinderat – und das zweimal. Nachdem zunächst Flächenwidmung und Bebauungsplan abgenickt wurden, trudelten Stellungnahmen ein. So stemmte sich der Verein Osttirol Natur vehement gegen den „Bau auf der grünen Wiese“ (die jetzt errichtete Betonplatte misst 5000 Quadratmeter). Beistand kam von den NEOS oder den Osttiroler Bäuerinnen und Bauern.

Bürgermeisterin Blanik sah sich stets in einer „Zwickmühle“: Man wolle schließlich auch Fahrten der Osttiroler nach Spittal oder Klagenfurt vermeiden © KLZ / Blassnig

Ohne Erfolg. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) erläuterte ein halbes Jahr später den Gemeinderäten, dass die XXXLutz-Gruppe alle Auflagen erfüllt hätte. Auch dass der Neubau einem Raumplanungskonzept der Stadt von 2018 entspräche. Dem Bau einen Riegel vorzuschieben, wäre „Willkür“. Wieder stimmte man zu – mit einer Gegenstimme von Gerlinde Kieberl (Grüne) , auch wenn einige Mandataren über „Bauchschmerzen“ klagten. Noch einmal dauerte es rund zwei Jahre, bis das Land Tirol grünes Licht gab. Und bis Absprachen etwa mit der APG – eine Hochspannungsleitung führt direkt am neuen Gebäude vorbei – erfolgt waren.

Neubau kostet elf Millionen Euro

Ende des Jahres wird der Möbelix nach all den Jahren eröffnen, wie das Lutz-Imperium auf Nachfrage wissen lässt. Über 3800 Quadratmeter Verkaufsfläche entstehen im Erdgeschoss, 3500 Quadratmeter Lagerfläche darüber. Elf Millionen Euro lässt man sich den Bau kosten. Zum Vergleich: Der Umbau des Kika zum XXXLutz schlug mit sechs Millionen Euro zu Buche. 20 Mitarbeitende werden im Möbelix ihren Job behalten oder neu finden, davon fünf Lehrlinge.

„Modernes, kostengünstiges Sortiment“

Was die Kundinnen und Kunden erwartet? „Ein modernes, zugleich kostengünstiges Sortiment“, sagt Thomas Saliger, Sprecher der XXXLutz-Gruppe. Es würde preisattraktive Einsteigerangebote geben, ebenso „qualitative Produkte von Markenherstellern“. Auch einen „innovativen Ladenbau“, stellt er in Aussicht. „Click & Collect“ dürfte ebenso großes Thema werden. Auch der Einsatz von digitalen Beschreibungen und Preisauszeichnungen soll die Brücke zwischen Online-Shopping und stationärem Handel schlagen. Saliger verspricht: „Das macht die Orientierung und Auswahl noch einfacher und schafft ein unvergessliches Einkaufserlebnis.“