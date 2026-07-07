Im Rahmen eines feierlichen Festaktes im Rathaussaal ehrte die Stadtgemeinde St. Andrä Ende Mai verdiente Bürgerinnen und Bürger aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft, Bildung und Sport mit der Verleihung von Ehrenzeichen. Jene, die bei diesem Termin nicht anwesend waren, wurden vor Kurzem im Anschluss der letzten Gemeinderatssitzung feierlich geehrt.

Alle Geehrten an diesem Tag © KK/Maria Knauder

Gemeinsam mit den beiden Vizebürgermeistern Andreas Fleck und Maximilian Peter überreichte Bürgermeisterin Maria Knauder die Auszeichnungen und Urkunden. Unter den Geehrten waren Veronika Schlatte, die die Ehrenplakette erhielt, und Mathilde Frisacher, Erich Graf, Anton Lukic junior und Gerhard Pettauer freuten sich über die Ehrennadel in Gold.

Auch Sportehrennadeln wurden an diesem Tag verliehen, darunter Gold für Julia Adlbret und Silber für Dietmar Wutscher. „Ein herzliches Dankeschön für euren Einsatz, euer Engagement und eure besonderen Leistungen für unsere Stadtgemeinde St. Andrä“, betont Knauder in ihrem Beitrag auf Facebook.