Auf Einladung des neuen Landeshauptmanns Daniel Fellner (SPÖ) besuchten die Klassen 2AHWIM und 3AHWIM der Fachrichtung Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau der HTL Wolfsberg vor Kurzem die Landesregierung in Klagenfurt.

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Dort wurde nicht nur über die Aufgaben der Landesregierung gesprochen. Bei einem Imbiss gab es auch die Möglichkeit für persönliche Gespräche. Außerdem wurden die Schülerinnen und Schüler von Landtagspräsident Andreas Schwerwitzl durch den Wappensaal und den Landtag geführt.