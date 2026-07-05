Die Vögel sind aus den Räumen für Sonderausstellungen im Museum im Lavanthaus in Wolfsberg ausgeflogen. Eingezogen sind die Römer. In der aktuellen Sonderschau wird jene Zeit zwischen dem 1. Jahrhundert vor Christus bis ins 3. Jahrhundert nach Christus dokumentiert, als das Lavanttal innerhalb der Provinz Noricum Teil des römischen Imperiums war. „Viele archäologische Zeugnisse belegen die Bedeutung der Region Lavanttal in dieser Zeit. Vier Themenbereiche werden in den Mittelpunkt gerückt: Wohnen und Alltagsleben, Kult und Religion, Bestattungskultur sowie Bergbau und Rohstoffgewinnung“, sagt Museumsleiter Christian Bachhiesl, der in Stephan Karl, Archäologe aus Graz, der den Spitzelofen intensiv erforscht hat, und Corinna Zernig, Lavanttalerin, die kurz vor dem Abschluss ihres Archäologiestudiums steht, zwei hervorragende Kuratoren gewinnen konnte.

Museumsleiter Christian Bachhiesl in der Ausstellung mit Jupiter-Torso © Daniel Strassnig

Auf zahlreichen Tafeln wird Geschichte in lebendiger Weise zu neuem Leben erweckt. Ebenso gibt es römische Stein- und Grabungsfunde, beispielsweise einen Torso des Gottes Jupiter, einen Altarstein für Janus Geminus vom Reisberg, Grabinschriften und -beigaben und Gegenstände des Alltags wie Fibeln, Gürtelschnallen aus Metall oder Tontöpfe. Grabsteine verraten darüber hinaus, dass die Menschen sich in norischer Tracht kleideten. Da Stoffe nicht erhalten sind - organisches Material verrottet in diesen Breiten -, wurden Gewänder von damals nachgemacht und sind auf Puppen ausgestellt. Zahlreiche Götter wurden verehrt, neben Jupiter noch Marmogios, ein Schutzgott, oder Latobius und Saxanus. Ein besonderes Heiligtum befand sich am Burgstallkogel bei St. Margarethen in der Nähe von St. Paul, wo es eine Tempelanlage gab. Heute erinnert im Wald noch die sogenannte Römerstiege daran.

In Allersdorf bei St. Paul wurde eine „villa rustica“ nachgewiesen, ein Großgrundbesitz, wo sicher Obst angebaut wurde. „Diese Wirtschaftshöfe wurden häufig nicht vom Besitzer bewohnt, sondern von einem Verwalter, der mit Sklaven arbeitete“, erzählt Bachhiesl und fügt hinzu: „Diese Villen waren mit allen Finessen der römischen Zivilisation ausgestattet, bis hin zu Bädern und Heizungen.“ Auch Höhlensiedlungen sind gut dokumentiert, etwa am Rabenstein oder am Reisberg. Bemerkenswert ist der Fund einer Getreidemühle, die im Lavanttal eine ungewöhnliche Form aufweist, welche einzigartig für die Provinz Noricum ist.

Größter Steinbruch im Tal

Eine Sonderstellung nimmt der Spitzelofen ein. Er liegt auf einer Alm bei St. Georgen, wo Marmor abgebaut wurde. „Der Spitzelofen war der größte Steinbruch im Tal. Durch seine Nähe zur Lavant konnte man von dort den gewonnenen Marmor perfekt weitertransportieren“, sagt Bachhiesl. Der Marmor fand vorwiegend Verwendung für Kultbauten im weiteren regionalen Umfeld. Interessant ist ein Schriftzug für römische Gottheiten an einer Steinbruchwand. Wann und warum die Steinbrucharbeiten abrupt aufgegeben wurden, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall wurden dort zahlreiche Werkzeuge beziehungsweise Spuren von Werkzeugen gefunden, was äußerst selten ist. Da das Werkzeug aus norischem Eisen gefertigt war, ist es besonders gut erhalten. Archäologen freuen sich über Brechstangen, Zweispitze oder Schmiedeessen. Anhand der Abbauspuren kann man auf die Arbeitstechniken schließen. Zudem darf man annehmen, dass die Arbeiter in temporären Siedlungen bei Steinbruch lebten.

Gesteinsexperte Gotthard Schatz und Christian Bachhiesl mit alter Getreidemühle vor Steinbruch Spitzelofen © Robert Pritz

Die Eingliederung des Lavanttales in die Provinz Noricum erfolgte übrigens friedlich. „Die lokalen politischen Eliten bleiben weiter bestehen und konnten sogar ihre Macht erweitern, da sie das römische Bürgerrecht erhielten“, sagt Bachhiesl. Unter Kaiser Diokletian kam es um 300 n. Chr. Zur Teilung der Provinz Noricum in Ufernoricum nördlich der Donau und Binnennoricum im Süden. Das Lavanttal kam damit zum südlichen Teil.